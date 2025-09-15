  1. استانها
عاملان نزاع دسته جمعی در شهرقدس دستگیری شدند

قدس- فرمانده انتظامی شهرقدس از دستگیری دو نفر از عاملان اصلی نزاع و تیراندازی با سلاح گرم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام الدین موسوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر از عاملان اصلی نزاع و تیراندازی با سلاح گرم در شهرقدس خبر داد.

موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان و گزارش وقوع یک مورد نزاع و تیراندازی در شهرستان قدس که موجب ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی شده بود، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: پیش از حضور مأموران، عاملان نزاع از صحنه متواری شده بودند که با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی، هویت متهمان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی دستگاه قضائی، دو نفر از عاملان تیراندازی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرقدس در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

