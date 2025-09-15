عاملان نزاع دسته جمعی در شهرقدس دستگیری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام الدین موسوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر از عاملان اصلی نزاع و تیراندازی با سلاح گرم در شهرقدس خبر داد.

موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان و گزارش وقوع یک مورد نزاع و تیراندازی در شهرستان قدس که موجب ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی شده بود، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: پیش از حضور مأموران، عاملان نزاع از صحنه متواری شده بودند که با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی، هویت متهمان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی دستگاه قضائی، دو نفر از عاملان تیراندازی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرقدس در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.