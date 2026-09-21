به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با قدردانی از همراهی رسانهها و شورای آموزش و پرورش در روند اطلاعرسانی و ساماندهی ثبتنام دانشآموزان، اظهار کرد: در مرحله نخست اطلاعرسانی، حدود ۳۷ هزار دانشآموز ثبتنام خود را نهایی نکرده بودند که این رقم در موج دوم به ۱۶ هزار نفر کاهش یافت و اکنون با تداوم پیگیریها، تعداد دانشآموزان ثبتنامنشده به کمتر از ۸ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: هدف اصلی آموزش و پرورش این است که هیچ کودکی به دلیل تکمیل نشدن فرآیند ثبتنام از تحصیل بازنماند و همه دانشآموزان با نشاط و آمادگی لازم در آغاز سال تحصیلی در کلاسهای درس حاضر شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ادامه به ساماندهی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با طراحی یک سیستم بومی و برگزاری نشستهای تخصصی با ۳۳ شهرستان و منطقه، نیروهای موظف و غیرموظف متناسب با نیاز مدارس توزیع شدهاند تا با آغاز سال تحصیلی، هیچ کلاسی بدون معلم نماند.
وی با بیان اینکه بر اساس بازدیدهای میدانی، مدارس استان آمادگی لازم برای شروع سال تحصیلی را دارند، تصریح کرد: بهویژه در دورههای ابتدایی و متوسطه اول، برنامههای هفتگی و ایستگاههای آموزشی پیشبینی و اجرا شده است.
کلبادینژاد ادامه داد: در شاخه کاردانش و فنیوحرفهای، به دلیل تغییر سرپرستان و بهروزرسانی رشتهها که اکنون بیش از ۸۵ رشته را شامل میشود، چالشهایی در فرآیند ثبتنام وجود دارد که تلاش میکنیم این موارد تا پایان هفته ساماندهی شود.
وی نیاز آموزشی استان را حدود ۵۷ هزار ساعت اعلام کرد و گفت: برای تأمین این نیاز از ظرفیتهای مختلف از جمله پرداخت حقالتدریس به نیروهای شاغل، استفاده از بازنشستگان توانمند در شهرستانها و همچنین سامانه «شناوری» استفاده شده است تا نیرو از مناطق دارای مازاد به مناطق نیازمند منتقل شود.
تولید محتوای جدید برای کودکستانهای مازندران
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کودکستانها، اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم، بازنگری و بهروزرسانی محتوای آموزشی کودکستانها بوده است.
وی افزود: با تشکیل یک تیم فکری و استفاده از دیدگاههای مختلف، محتوای جدیدی برای کودکستانهای کشور تهیه شده و مجوز چاپ این مجموعه نیز دریافت شده است.
کلبادینژاد با بیان اینکه دیدگاههای منتقدان محتوای قبلی نیز در فرآیند بازنگری مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: تلاش کردیم این فرآیند یکسویه نباشد و نظرات منتقدان نیز شنیده و در تولید محتوای جدید لحاظ شود.
وی ادامه داد: مازندران آمادگی دارد محتوای تولیدشده را در کودکستانهای استان عرضه کند و این ظرفیت را در اختیار سایر استانها نیز قرار دادهایم؛ چراکه در سالهای گذشته نیز برخی استانها از محتوای تولیدشده در مازندران استفاده کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین بر ضرورت نزدیک شدن دیدگاه دستگاههای مختلف در حوزه کودکستان تأکید کرد و گفت: با توجه به شکلگیری ساختار جدید تعلیم و تربیت کودک، تلاش میکنیم اختلافنظرهای موجود درباره مجوزها و فعالیت مراکز و نهادهای مرتبط، با گفتوگو و همفکری میان دستگاهها برطرف شود.
اجرای طرح جدید آموزشی پایه اول در ۷ مدرسه مازندران
کلبادینژاد با اشاره به برنامههای تحولی در دوره ابتدایی گفت: مازندران از استانهای پایلوت اجرای برنامه جدید آموزشی در پایه اول ابتدایی است و این طرح در سال تحصیلی جدید در حدود هفت مدرسه و برای نزدیک به ۷۰۰ دانشآموز اجرا خواهد شد.
وی افزود: در صورت موفقیت این طرح، از سال آینده محتوای درسی پایه اول در سراسر استان با رویکرد و الگوی آموزشی جدید بهروزرسانی خواهد شد.
وی این طرح را حاصل تلاش معلمان و همکاران آموزشی استان دانست و گفت: طرحهای کیفیتبخشی متعددی برای مدیران و آموزگاران در حال اجراست و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت معلمان، کیفیت آموزش در مدارس را ارتقا دهیم.
آموزش و پرورش مازندران در جریان جنگ نیز فعالیتهای آموزشی را ادامه داد
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به فعالیتهای این مجموعه در شرایط جنگی اظهار کرد: معلمان و فرهنگیان استان در میدان حضور داشتند و با استفاده از ظرفیتهای مختلف، از آموزش مجازی گرفته تا فعالیتهای میدانی و پویشهای آموزشی و فرهنگی، اجازه ندادند روند تعلیم و تربیت متوقف شود.
وی افزود: همکاران فرهنگی در شرایط دشوار، مسئولیت خود را ادامه دادند و تلاش کردند سال تحصیلی با کمترین وقفه و آسیب به پایان برسد.
کلبادینژاد برگزاری امتحانات نهایی را یکی دیگر از اقدامات مهم آموزش و پرورش در این شرایط دانست و گفت: با وجود دشواریهای موجود، فرآیند برگزاری امتحانات نهایی، تصحیح اوراق و رسیدگی به اعتراضات انجام شد و نتایج نهایی آزمونهای پایههای یازدهم و دوازدهم نیز اعلام شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم در ماه آینده بتوانیم وعدهای را که درباره ارتقای میانگین نمرات و معدل دانشآموزان داده بودیم، محقق کنیم.
اجرای رایگان طرح «باران» برای دانشآموزان متوسطه
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین به اجرای طرح «باران» در دوره متوسطه اشاره کرد و گفت: در حالی که در برخی استانها طرحهای مشابه با هزینههای قابل توجه اجرا شد، در مازندران طرح باران به صورت رایگان برای دانشآموزان اجرا شد.
وی افزود: برای اجرای این طرح، با حدود ۳۸۰ مدیر مدارس متوسطه اول به صورت مستقیم گفتوگو و شرایط اجرای طرح متناسب با وضعیت دانشآموزان و شرایط موجود بررسی شد.
کلبادینژاد ابراز امیدواری کرد نتایج اجرای این طرح در آینده نزدیک مشخص شود و گفت: در حال حاضر اطلاعاتی درباره موفقیت دانشآموزان استان در سطح کشور داریم که پس از جمعبندی و بررسی نهایی، در ماه آینده معرفی و از دانشآموزان برتر تجلیل خواهد شد.
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