به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از شهروندان ساکن خیابان کاج ۲ در محدوده فلکه دوم گلستان با ارسال پیامی از وضعیت نامناسب زیرساخت‌های خیابان کاج گلایه کردند و خواستار رسیدگی فوری مسئولان مربوطه به این مشکل شدند.

اهالی این منطقه اظهار داشتند که از روز گذشته چندین نقطه از لوله‌های آب این محدوده دچار شکستگی شده و حجم زیادی از آب شهری به هدر می‌رود، اما تاکنون اقدام مؤثری برای تعمیر و رفع این نقص فنی صورت نگرفته است.

شهروندان ساکن خیابان کاج با ابراز نگرانی از تداوم این وضعیت و هدررفت منابع حیاتی آب، از مسئولان شهری و اداره آب و فاضلاب درخواست کردند هرچه سریع‌تر برای مرمت و بازسازی لوله‌های آسیب‌دیده در محل حضور یابند.