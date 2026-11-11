به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بررسی آثار متقاضی حضور در بخش تئاتر در میدان نخستین رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت»، از بین آثاری که در جنگ چهل روزه در میادین شهر اجرا شده‌اند، ۸ اثر برای اجرا در این بخش انتخاب شدند.

بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، اسامی آثار راه‌یافته به این بخش به شرح زیر است:

۱. «پرواز پروانه‌ها» به کارگردانی آرزو جعفری از کرمان؛ محل اجرا: میدان تجریش

۲. «دو هزار مایل غربت» به کارگردانی حدیث طاهری از تهران؛ محل اجرا: میدان ولیعصر(عج)

۳. «بانوی زمزمه» به کارگردانی سارینا شایگان از اصفهان؛ محل اجرا: میدان ولیعصر (عج)

۴. «گردآفرید» به کارگردانی فاطیما چهاردولی از تهران؛ محل اجرا: چهارراه نبرد

۵. «چادر گلدار» به کارگردانی خدیجه حیدری از تهران؛ محل اجرا: میدان انقلاب

۶. «رزم رستم و برزو» به کارگردانی زینب فتحی از اصفهان؛ محل اجرا: چهارراه نبرد

۷. «ننه لیلا» به کارگردانی نجمه محرابی از اصفهان؛ محل اجرا: میدان تجریش

۸. «ضربان» به کارگردانی ویدا موسوی از اصفهان؛ محل اجرا: میدان انقلاب

۹. فرشتگان میناب» به کارگردانی محدثه رمضانی از تهران؛ محل اجرا: محوطه حوزه هنری

بخش تئاتر در میدان با حمایت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و پایگاه بسیج شهید آوینی حوزه هنری برگزار می‌شود.

نخستین رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» ویژه بانوان، به دبیری مریم شعبانی، در بخش‌های پرفورمنس، نمایش‌های صحنه‌ای، تئاتر در میدان و بخش میهمان، از ۳ تا ۹ آذر در تهران برگزار می‌شود.