به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست و فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی با هدف تقویت همکاری‌ها در زمینه آموزش، فرهنگ‌سازی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی به امضا رسید.

هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های فدراسیون کوه‌نوردی در حفاظت از طبیعت اظهار کرد: مسیر کوه‌نوردی صرفاً رسیدن به یک مقصد نیست، بلکه شناخت مسیر، آگاهی از ارزش‌های طبیعی و درک چرایی حضور در طبیعت نیز اهمیت دارد. از این رو، آموزش کوه‌نوردان درباره اکوسیستم‌های کوهستانی، گونه‌های گیاهی و جانوری و شیوه صحیح تعامل با طبیعت می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه فلسفه کوه‌نوردی با مفاهیمی همچون استقامت، خردمندی و شناخت محدودیت‌های انسان پیوند خورده است، افزود: گاهی در مسیر کوه‌نوردی باید پذیرفت که بازگشت، انتخاب درست‌تری است. این نگاه نشان می‌دهد که نباید طبیعت را با خواسته‌های خود همراه کنیم، بلکه باید خود را با ظرفیت‌ها و شرایط طبیعت سازگار کنیم.

کیادلیری با ابراز نگرانی از وضعیت محیط‌زیست کشور تصریح کرد: ایران با چالش‌های جدی زیست‌محیطی مواجه است و بخش قابل توجهی از ظرفیت زیستی کشور پیش از پایان سال مصرف می‌شود. بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض قرار دارند و تخریب زیستگاه‌ها، تنوع زیستی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به شاخص‌های جهانی محیط‌زیست گفت: جایگاه ایران در برخی رتبه‌بندی‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر تغییر کرده، اما این تغییر لزوماً به معنای بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور نیست و در مواردی ناشی از بدتر شدن شرایط سایر کشورها بوده است.

وی با هشدار درباره نزدیک شدن به نقاط بحرانی و آستانه‌های فروپاشی اکولوژیک، بر ضرورت اقدام جدی و مشارکت همه بخش‌های جامعه تأکید کرد و گفت: در بسیاری از مناطق کوهستانی کشور، تخریب گسترده زیستگاه‌ها و از بین رفتن تنوع زیستی قابل مشاهده است. حتی در مواردی شناخت کافی از گونه‌های گیاهی و جانوری این مناطق وجود ندارد؛ در حالی که آشنایی مردم با ارزش‌های طبیعی و گونه‌های بومی می‌تواند نگاه آنان را به حفاظت از طبیعت تغییر دهد.

کیادلیری با اشاره به اینکه اکوسیستم کوهستان مجموعه‌ای پیچیده و به‌هم‌پیوسته از سامانه‌های طبیعی است، اظهار کرد: برخلاف برخی عرصه‌های طبیعی که متولی مشخصی دارند، اکوسیستم‌های کوهستانی از نظر مدیریت و حفاظت با خلأهایی مواجه‌اند و لازم است توجه به حفاظت از کوهستان از سطح شعار فراتر رفته و به برنامه‌های عملیاتی و مشخص تبدیل شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تجربی جامعه کوه‌نوردی ابراز امیدواری کرد همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و فدراسیون کوه‌نوردی زمینه‌ساز شناخت بهتر ارزش‌های طبیعی، توسعه آموزش‌های محیط‌زیستی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفاظت از اکوسیستم‌های کوهستانی کشور باشد.