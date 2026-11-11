به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان زنجان، جمعیت و کیفیت آن را از مؤلفه‌های اساسی قدرت ملی دانست و اظهار کرد: تربیت نسلی سالم، باسواد، ماهر، خلاق و بانشاط از مسئولیت‌های مهم حاکمیت است و تحقق این هدف به حمایت همه‌جانبه از نهاد خانواده و اجرای مؤثر قوانین مرتبط نیاز دارد.

وی با اشاره به ایام فاطمیه و جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: سیره آن بانوی بزرگوار الگویی ارزشمند برای تعالی خانواده، تربیت نسل صالح و صیانت از هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه است و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی ـ اسلامی می‌تواند در مقابله با بحران‌های هویتی و اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از آسیب‌دیدن بنیان خانواده در اثر مشکلات اقتصادی، به موضوع زندانیان بدهکار مهریه اشاره کرد و گفت: در مواجهه با این مسئله باید رویکردی مبتنی بر مددکاری، عدالت و گره‌گشایی اتخاذ شود.

صادقی خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی با مشارکت اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل زندان‌ها و ستاد مردمی دیه شد و بیان کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و جلب مشارکت خیران، زمینه آزادی افراد واجد شرایط و بازگشت آنان به کانون خانواده و جامعه فراهم شود.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت تأمین زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از مجموع حدود ۱۳ هزار ثبت‌نام‌کننده در استان، ۱۰ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند.

استاندار زنجان افزود: در شهرستان زنجان برای حدود ۲ هزار و ۱۰۰ خانواده زمین تأمین شده و پیگیری وضعیت یک‌هزار و ۹۰۰ متقاضی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

صادقی با اشاره به وجود حدود ۶ هزار متقاضی در سایر شهرستان‌های استان اظهار کرد: در برخی مناطق از جمله آب‌بر و سلطانیه تأمین زمین انجام شده، اما شهرستان خرمدره با ۴۱۰ متقاضی همچنان با مشکل تأمین زمین مواجه است.

وی پیگیری اراضی تعاونی اصناف خرمدره و انجام مکاتبات لازم با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از راهکارهای رفع این مشکل عنوان کرد و افزود: همچنین باید اراضی مستعد در روستاهای اطراف که قابلیت الحاق دارند، برای تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان بررسی شوند.

استاندار زنجان سرعت‌بخشی به تعیین تکلیف و واگذاری اراضی را در افزایش اعتماد و انگیزه متقاضیان مؤثر دانست و بر پیگیری جدی این موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، دسترسی عادلانه به خدمات درمان ناباروری و فناوری‌های نوین زیستی را از حقوق خانواده‌ها دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان، راه‌اندازی دفتر نمایندگی پژوهشگاه رویان در زنجان باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی هماهنگی جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری را برای تحقق این هدف ضروری دانست و افزود: حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور که از فرزندان استان زنجان است، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه خدمات مرتبط با درمان ناباروری در استان محسوب می‌شود.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به ظرفیت روستاها در تقویت پویایی جمعیتی استان، بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر دهیاران در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.

صادقی گفت: فرمانداران باید نشست‌های توجیهی سه‌ماهه با دهیاران برگزار و تکالیف قانونی مرتبط با این حوزه را تبیین کنند. همچنین دهیاران پیشرو و فعال در زمینه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید به جامعه معرفی شوند.

وی بهره‌گیری از ظرفیت بخشداری‌ها، ائمه جمعه و جماعات، روحانیت، معتمدان محلی و بهورزان را برای ترویج فرهنگ فرزندآوری در مناطق شهری و روستایی ضروری دانست.

طرح روستای حامی خانواده از زنجان آغاز می‌شود

صادقی در بخش دیگری از این نشست از اقدامات فرمانداری خرمدره در حوزه طرح ملی نوآفرین صنعت‌ساز و راه‌اندازی خانه هوش مصنوعی جوانان با مشارکت جوانان و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد قدردانی کرد و گفت: پیوند علم، نوآوری جوانان و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه استان ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی دستگاه‌های اجرایی، طرح «روستای حامی خانواده و جوانی جمعیت» را ظرفیتی برای الگوسازی در سطح ملی دانست و افزود: این طرح می‌تواند به‌عنوان یک الگوی پایلوت در کشور مطرح شود و اجرای آن از استان زنجان آغاز شود.

استاندار زنجان در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی اقدامات و سیاست‌های حوزه جوانی جمعیت، تربیت نسلی هوشمند، خردورز، سالم، باسواد و بانشاط است که بتواند در عرصه‌های استانی و ملی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.