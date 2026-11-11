به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه همزمان با ورود پیکر مطهر شهید گمنام به زندان ملایر با حضور رئیس دادگستری و دادستان ملایر، رئیس زندان شهرستان ملایر از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات قانونی و حمایتی در راستای کاهش جمعیت کیفری و فراهم‌سازی زمینه بازگشت زندانیان به آغوش خانواده خبر داد.

در جریان این اقدامات سه نفر از محکومان به قصاص از اجرای حکم رهایی یافتند، ۱۲ نفر از زندانیان با پایان دوران محکومیت آزاد شدند و ۵۰ نفر نیز از مرخصی و سایر ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

این اقدامات در راستای اجرای سیاست‌های قضایی، حمایت از خانواده زندانیان و فراهم کردن فرصت بازگشت افراد واجد شرایط به زندگی اجتماعی انجام شده است.

ورود پیکر مطهر شهید گمنام به زندان ملایر فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار، گذشت، بخشش و بازگشت به مسیر زندگی در میان مددجویان و کارکنان این مجموعه بود.

اهدای سفر زیارتی مشهد مقدس به ۲ زندانی برگزیده در پویش دلنوشته‌ای برای شهید گمنام

همچنین راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گسترش مفاهیم معنوی و ارزشی در میان مددجویان، مسئول کمیته خادمین‌الشهدا شهرستان ملایر از برگزاری برنامه‌ای فرهنگی با محوریت نگارش دلنوشته برای شهید گمنام خبر داد.

علیرضا محمدیان در حاشیه مراسم گفت: براساس این برنامه به ۲ نفر از زندانیانی که بهترین و تاثیرگذارترین دلنوشته را در وصف شهید گمنام به نگارش درآورند، از سوی کمیته خادمین‌الشهداء شهرستان ملایر، هدیه‌ای ارزشمند شامل یک هفته سفر زیارتی به مشهد مقدس به همراه خانواده اهدا خواهد شد.

وی افزود: این اقدام فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ شهادت، تقویت روحیه معنوی، امیدآفرینی و توجه به ارزش‌های انسانی و اخلاقی در میان مددجویان انجام می‌شود و امید است این حرکت فرهنگی زمینه‌ساز تقویت پیوندهای معنوی و ایجاد انگیزه‌ای برای بازگشت سر افرازانه به زندگی سالم و سازنده باشد.