به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۱۷۷ هزار و ۲۹۵ تن کالای اساسی از مبادی ورودی و بندری استان بوشهر به اقصی نقاط کشور جابه‌جا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۳۷ درصدی است.

وی با اشاره به آمار سفرهای انجام‌شده در این حوزه افزود: برای انتقال این حجم از کالای استراتژیک، ۹ هزار و ۴۳۷ سفر کامیون در سطح جاده‌های استان ثبت شده است که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، ۵۳ درصد افزایش داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر تصریح کرد: تسریع در روند تخلیه و بارگیری اقلام اساسی، بهبود چرخه تأمین و توزیع کالاهای استراتژیک و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین ناوگان مورد نیاز از مهم‌ترین عوامل رشد این شاخص‌ها بوده که با همکاری فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان تحقق یافت.

رستمی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با رصد مستمر وضعیت راه‌ها و نیازسنجی ناوگان، آمادگی کامل دارد تا روند پشتیبانی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با بالاترین ضریب ایمنی و سرعت استمرار بخشد.