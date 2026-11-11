علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی برای مقابله با قاچاق محصولات جنگلی اظهار کرد: مأموران سرجنگلبانی شیرگاه در جریان عملیات نظارتی و حفاظتی، یک دستگاه خودروی نیسان متعلق به فردی را که به‌صورت مکرر و مخفیانه اقدام به جمع‌آوری و دپوی چوب‌آلات جنگلی قاچاق می‌کرد، شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد فرد متخلف به‌طور مستمر در حوزه استحفاظی سرجنگلبانی شیرگاه اقدام به جمع‌آوری و انباشت چوب‌آلات جنگلی از گونه‌های مختلف می‌کرده است که در پی شناسایی تخلف، خودرو توقیف و اقدامات قانونی در این زمینه آغاز شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری ادامه داد: پرونده تخلف در حال تکمیل است و پس از انجام مراحل اداری و قانونی، برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

باقری در ادامه از کشف و ضبط یک تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق از گونه توسکا در روستای آغوزکتی چمستان نیز خبر داد و گفت: این محموله در جریان عملیات نیروهای حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری واحد چمستان شناسایی و کشف شد.

وی تصریح کرد: چوب‌آلات مکشوفه پس از ضبط و تنظیم صورت‌جلسه، برای طی مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی و نظارتی در عرصه‌های جنگلی استان خاطرنشان کرد: صیانت از منابع طبیعی نیازمند برخورد قانونی با متخلفان و مشارکت عمومی در حفاظت از جنگل‌هاست و نیروهای یگان حفاظت با هرگونه برداشت و حمل غیرمجاز محصولات جنگلی برخورد خواهند کرد.