علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قطع درختان جنگلی در حوزه استحفاظی زرینآباد، سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی با حضور در محل نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی اقدام کردند.
وی افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه خودروی پراید حامل چوبآلات غیرمجاز جنگلی به همراه ادوات مورد استفاده برای قطع درختان کشف و توقیف شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری تصریح کرد: خودروی توقیفشده به همراه چوبآلات و ادوات مکشوفه برای طی مراحل قانونی به سرجنگلبانی منتقل شده و متخلف نیز برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
باقری همچنین از اجرای عملیات حفاظتی در منطقه ویشگون بندپی شرقی شهرستان بابل خبر داد و گفت: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و صیانت از عرصههای ملی، یک فقره تصرف در اراضی ملی به مساحت حدود ۲ هزار مترمربع شناسایی و برای رفع تصرف آن اقدام شد.
وی ادامه داد: این عملیات توسط سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی بندپی شرقی انجام شد و طی آن، نهالهای سیاهریشه کاشتهشده در عرصه قلعوقمع و فنسها و سیمخاردارهای احداثشده نیز جمعآوری شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی در عرصههای ملی خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگلها و اراضی ملی با جدیت دنبال میشود و با هرگونه قطع غیرمجاز درختان، حمل چوبآلات قاچاق و تصرف و تعرض به عرصههای منابع طبیعی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
باقری از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، قطع درختان یا تعرض به اراضی ملی، موضوع را به نیروهای منابع طبیعی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی و حفاظتی انجام شود.
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