به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه‌ای به شماره ۵۹۲۴۸ مورخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، سه نمونه فرم جدید قرارداد کار معین و قراردادهای کار دائم و موقت مشاغل کارگری را برای استفاده دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس بند نخست این بخشنامه، فرم جدید قرارداد کار معین جایگزین فرم پیشین موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ شده است.

همچنین، نمونه فرم قرارداد کار دائم مشاغل کارگری، برای بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی در خصوص ایثارگرانی که در اجرای بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند «و» تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با ارائه تعهد رسمی از قرارداد کار موقت به قرارداد کار دائم تبدیل وضعیت شده‌اند، ابلاغ شده است.

بر اساس بند سوم بخشنامه نیز، فرم جدید قرارداد کار موقت مشاغل کارگری جایگزین فرم قرارداد مشاغل کارگری پیوست بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۲۸۹۶۵ مورخ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ می‌شود.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، متن کامل «بخشنامه»، «فرم قرارداد کار معین»، «فرم قرارداد کار دائم مشاغل کارگری» و «فرم قرارداد کار موقت مشاغل کارگری» در پایان همین صفحه قرار داده شده است.

فرم قرارداد کار دائم مشاغل کارگری

فرم قرارداد کار معین

فرم قرارداد کار موقت مشاغل کارگری