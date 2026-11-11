به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کشورهای اروپایی در آغاز فصل سرما با سرعتی بی‌سابقه در حال برداشت گاز از مخازن زیرزمینی خود هستند و از ابتدای این فصل تاکنون ۴.۱۵ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرده‌اند.

بر اساس محاسبات تاس بر پایه داده‌های سازمان زیرساخت گاز اروپا (GIE)، اروپا فصل سرما را در شرایطی آغاز کرد که ذخایر گازی این قاره در پایین‌ترین سطح ثبت‌شده قرار داشت.

تنها ۱۳ روز پس از آنکه میزان پرشدگی مخازن زیرزمینی گاز اروپا به اوج پاییزی خود یعنی ۷۴.۹۶ درصد رسید، حجم برداشت‌ها به ۲.۱ برابر میانگین پنج‌ساله افزایش یافت. همچنین در هفت روز از این دوره، رکورد برداشت روزانه گاز به ثبت رسید.

از زمان آغاز فصل سرما در ۲۸ اکتبر، برداشت خالص گاز از مخازن اروپا، یعنی اختلاف میان حجم برداشت و تزریق، به ۳.۴ میلیارد مترمکعب رسیده که سه برابر میانگین پنج‌ساله است.

به این ترتیب، کشورهای اروپایی تاکنون ۶.۶ درصد از ۵۱.۲ میلیارد مترمکعب گازی را که طی تابستان برای فصل سرما ذخیره کرده بودند، مصرف کرده‌اند.

بر اساس داده‌های مربوط به ۹ نوامبر، میزان پرشدگی مخازن زیرزمینی گاز اروپا به ۷۲ درصد رسیده است؛ رقمی که ۱۷.۲۶ واحد درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله در همین تاریخ و پایین‌تر از سطح ۸۲.۵۵ درصدی سال گذشته است.

این میزان پایین‌ترین سطح ذخایر گاز اروپا برای این تاریخ از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود. همچنین حجم گاز موجود در مخازن زیرزمینی اتحادیه اروپا به کمتر از ۷۹ میلیارد مترمکعب رسیده که ۱۲.۳ میلیارد مترمکعب کمتر از سال گذشته و پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۳ است.

بر اساس الزامات کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید هر سال بین اول اکتبر تا اول دسامبر، مخازن گاز خود را تا سطح ۹۰ درصد پر کنند. البته در صورت دشواری شرایط ذخیره‌سازی، امکان انعطاف ۱۰ واحد درصدی در این هدف وجود دارد.

بر این اساس، برای دستیابی به سطح ذخیره‌سازی مورد نیاز در فصل پاییز و زمستان ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، باید دست‌کم ۶۸ میلیارد مترمکعب گاز به مخازن اروپا تزریق می‌شد.

با این حال، کمیسیون اروپا امسال با امید به وقوع زمستانی بسیار گرم، آمادگی خود را برای کاهش هدف ذخیره‌سازی به ۸۰ درصد اعلام کرده بود؛ هدفی که اروپا در نهایت حتی به آن نیز دست نیافت.