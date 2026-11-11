به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ امروز (چهارشنبه، ۲۰ آبان‌ماه) با برگزاری رقابت‌های وزن ۷۳+ کیلوگرم پسران پیگیری شد و نماینده کشورمان موفق شد به مدال طلا دست پیدا کند.

در این وزن ۱۰ تکواندوکار حضور داشتند که بنیامین سلطانیان پس از استراحت در دور نخست، در ادامه «اندی ولادمیروف» از بلغارستان را با نتایج ۱۰ بر صفر و ۳ بر ۲ در دو راند شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

نماینده کشورمان در این مرحله به مصاف «جانگ جون» از کره جنوبی، دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۶ تاشکند، رفت و در یک مبارزه برتر، با نتایج ۱۳ بر ۱۱ و ۹ بر ۸ به برتری رسید و به دیدار پایانی صعود کرد.

جوان شایسته کشورمان در مبارزه نهایی «ایوان سرانو» از اسپانیا را در دو راند متوالی شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

تیم تکواندو ایران با دو نماینده در این بازی‌ها حضور داشت که در پایان، با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره به کار خود پایان داد. عسل گل‌تپه روز گذشته موفق به کسب مدال نقره شد و امروز نیز بنیامین سلطانیان مدال طلا را به دست آورد.

هدایت تیم ملی کشورمان در این مسابقات بر عهده فیض‌الله نفجم و نیلوفر صفریان بود.