به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم کوروش زارعی در گفت‌وگو با خبرنگاران، هنر را از ظرفیت‌های اثرگذار در تبیین و انتقال معارف دینی دانست و اظهار کرد: هنر می‌تواند نقشی کلیدی در رساندن پیام‌های نورانی اهل‌بیت(ع) به جامعه انقلابی ایفا کند و زمینه آشنایی عمیق‌تر مخاطبان با این معارف را فراهم آورد.

وی با اشاره به جایگاه هنر در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها افزود: هرگاه هنر در جایگاه حقیقی خود قرار گرفته و هنرمند با برخورداری از تعهد، رسالت هنری خویش را به انجام رسانده است، آثار و پیامدهای آن گاه از ده‌ها سخن و گفتار نیز تأثیرگذارتر بوده است.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و اعتقادی مرحوم کوروش زارعی بیان کرد: بر اساس آنچه از ایشان شنیده و در عرصه فعالیت‌های هنری مشاهده کرده‌ایم، این هنرمند از عمق وجود به باورها و اعتقادات خود پایبند بود و این اعتقاد در مسیر فعالیت‌های هنری او نیز نمود داشت.



اخلاص، هنر زارعی را برجسته کرد



حسینی بوشهری با تأکید بر نقش اخلاص در ماندگاری آثار هنری تصریح کرد: آنچه شخصیت هنری این هنرمند را برجسته ساخت، همراهی اخلاص با فعالیت‌های هنری و تعهدی بود که در این مسیر از خود نشان داد.



وی ادامه داد: هنگامی که هنرمند در کنار توانمندی و خلاقیت هنری، باور قلبی و اخلاص را نیز در کار خود جاری می‌سازد، آثارش از جایگاه و تأثیرگذاری ویژه‌ای برخوردار می‌شود و این ویژگی در شخصیت مرحوم زارعی قابل مشاهده بود.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع این هنرمند انقلابی خاطرنشان کرد: شکوه مراسم تشییع پیکر مرحوم کوروش زارعی در قم، جلوه‌ای از اخلاصی است که وی در دوران فعالیت و زندگی هنری خود از خویش به یادگار گذاشت.



وی حضور باشکوه مردم در آیین بدرقه این هنرمند را نشانه‌ای از جایگاه و اثرگذاری شخصیت او دانست و تأکید کرد: اخلاص و تعهدی که در مسیر فعالیت هنری مرحوم زارعی وجود داشت، در این مراسم به شکلی آشکار نمایان شد.

