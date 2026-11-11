به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی افزود: اگرچه وضعیت تامین دارو در مقایسه با دو ماه گذشته تا حدودی بهتر شده و بخشی از مواد اولیه موثره دارویی در داخل کشور تامین می‌شود، اما متاسفانه همچنان تعداد قابل توجهی از داروهای روان‌پزشکی با کمبود مواجه هستند و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی رئیس انجمن روان‌پزشکان درباره پیامدهای این وضعیت قابل درک است.

وی با اشاره به پدیده قاچاق معکوس دارو، گفت: متاسفانه برخی داروهایی که در داخل کشور با کمبود مواجه هستند، به صورت قاچاق و با قیمت‌های چند برابری از مسیر مرز ترکیه وارد کشور می‌شوند که این موضوع علاوه بر خروج بی‌رویه دارو، فشار مالی زیادی به بیماران تحمیل می‌کند.

سامه‌یح نجف‌آبادی با تاکید بر اینکه داروهای روان‌پزشکی را نمی‌توان به سادگی قطع یا میزان مصرف آنها را کاهش داد، تصریح کرد: نرسیدن دارو به بیماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی می‌تواند مشکلات متعددی برای بیمار، خانواده و جامعه ایجاد کند و قطع یا کاهش مصرف این داروها ممکن است به بروز پرخاشگری، افسردگی شدید، بی‌خوابی و سایر مشکلات روانی منجر شود و در نهایت فشار ناشی از آن به خانواده و اجتماع منتقل خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت چاره‌اندیشی مسئولان برای رفع کمبود داروهای اعصاب و روان ادامه داد: انتظار می‌رود مسئولان حوزه بهداشت و درمان برای تامین این داروها و جلوگیری از آسیب بیشتر به بیماران، راهکار اساسی در نظر بگیرند تا بیماران بتوانند به داروهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی، یکی از مشکلات تامین داروهای روان‌پزشکی را شرایط خاص حمل‌ونقل و انتقال مواد اولیه موثره دانست و گفت: برخی از این داروها با توجه به کیفیت مواد اولیه، باید تحت شرایط خاصی حمل‌ونقل شوند اما در شرایط فعلی امکان انتقال آنها به آسانی فراهم نیست و همین مسئله ورود این داروها به کشور را با محدودیت مواجه کرده است.

سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون بهداشت و کمیته دارو افزود: جلسات متعددی در این زمینه برگزار و مشکلات تامین دارو بررسی شده است اما باید توجه داشت که صرف برگزاری جلسه و طرح موضوع نمی‌تواند محدودیت‌های موجود در مسیر واردات را برطرف کند چرا که واردکنندگان برای خرید، انتقال و ورود مواد اولیه و دارو به کشور با موانع متعددی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه اگرچه واردات دارو و غذا در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد، اما تحریم‌ها در عمل بر تامین داروی کشور اثر منفی گذاشته است، گفت: محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، مشکلات پروازها، موانع مرزی و دشواری‌های فروش نفت و تامین منابع مالی، همگی بر واردات دارو و سایر نیازهای اساسی مردم تاثیر گذاشته‌اند.

رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر محدودیت‌های منطقه‌ای بر تجارت دارویی کشور یادآور شد: حتی برخی کشورهایی که پیش از این به ایران دارو می‌فروختند، به دلیل محدودیت‌هایی که در تنگه هرمز ایجاد شده، در فروش دارو به ایران تجدیدنظر کرده‌اند و این موضوع نیز بر مشکلات تامین دارو افزوده است.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع واردات و بهبود شرایط تامین مواد اولیه و دارو، مشکلات دارویی کشور از جمله کمبود داروهای اعصاب و روان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و بیماران بتوانند به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.