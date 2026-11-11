به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهانگرد بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات شهرستان تاکستان، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از همراهی کشاورزان، باغداران، روحانیون، خیران و مسئولان در حمایت از خانواده‌های نیازمند قدردانی کرد.

وی با تشریح وضعیت جمعیت تحت حمایت کمیته امداد در تاکستان اظهار کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۷۰۰ خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر در سه بخش مرکزی، اسفرورین و خرمدشت زیر پوشش این نهاد قرار دارند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) تاکستان افزود: از مجموع خانوارهای تحت حمایت، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ خانوار در مناطق روستایی و ۳ هزار و ۳۰۰ خانوار در مناطق شهری سکونت دارند.

جهانگرد در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مسکن مددجویان اشاره کرد و گفت: برای ساخت و تأمین مسکن خانواده‌های تحت حمایت، ۱۴۴ واحد در برنامه قرار گرفته است که با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از این واحدها به خانواده‌ها تحویل شده و تلاش می‌کنیم سایر واحدها نیز تا پایان سال به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان خبر داد و بیان کرد: از سال گذشته تاکنون، حدود ۲۳۰ نفر از خانواده‌های تحت حمایت در مجموع ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال دریافت کرده‌اند.

رئیس کمیته امداد تاکستان با اشاره به نیاز برخی خانواده‌ها به لوازم ضروری زندگی تصریح کرد: حدود ۱۰۰ خانوار برای تأمین اقلامی مانند یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و دیگر لوازم خانگی نیازمند حمایت هستند و تأمین این اقلام در دستور کار قرار دارد.

جهانگرد در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از خانواده‌های نیازمند در آستانه تشکیل زندگی مشترک اشاره کرد و گفت: بخشی از جهیزیه‌های مورد نیاز خانواده‌ها تأمین و تحویل شده است، اما همچنان ۴۵ نفر در نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند که امیدواریم با مشارکت خیران و همراهی اعضای شورای زکات، زمینه تأمین نیازهای آنان فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در رفع نیازهای خانواده‌های تحت حمایت خاطرنشان کرد: همراهی خیران، کشاورزان، باغداران و روحانیون می‌تواند روند تأمین نیازهای ضروری مددجویان را سرعت ببخشد و به بهبود شرایط زندگی این خانواده‌ها کمک کند.