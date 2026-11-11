به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت با اشاره به نتایج اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در مجموع ۱۹۱ نفر از دانش‌آموزان دارای پرونده فعال و غیرفعال کمیته امداد استان در کنکور سراسری امسال پذیرفته شده‌اند که از این تعداد، ۷۱ نفر در زمان برگزاری آزمون دارای پرونده فعال مددجویی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از این موفقیت‌ها در قالب کسب رتبه‌های برتر رقم خورده است، افزود: ۱۹ نفر از دانش‌آموزان در گروه آزمایشی علوم انسانی، دو نفر در گروه علوم ریاضی و فنی و چهار نفر در گروه علوم تجربی موفق به کسب رتبه زیر ۱۰ هزار شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تأکید بر اهمیت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان مستعد، اظهار کرد: حمایت تحصیلی از فرزندان خانواده‌های تحت پوشش، صرفاً به تأمین نیازهای آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی استعدادها، برنامه‌ریزی هدفمند، ارائه مشاوره و همراهی مستمر با دانش‌آموزان نیز بخش مهمی از این مسیر است.

وی ضمن قدردانی از تلاش دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، از همکاری بنیاد علوی، مؤسسات علمی و آموزشی، استادان و مربیان در اجرای برنامه‌های آموزشی و آمادگی کنکور قدردانی کرد و این موفقیت‌ها را نتیجه هم‌افزایی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های حمایتی و آموزشی دانست.

مدیرکل کمیته امداد استان همچنین با اشاره به اهمیت مرحله انتخاب رشته، بر ضرورت بهره‌مندی پذیرفته‌شدگان از مشاوره‌های تخصصی تأکید کرد و دستور داد زمینه حمایت و هدایت تحصیلی این دانش‌آموزان با اولویت و فوریت فراهم شود تا آنان بتوانند با شناخت دقیق از استعدادها، علایق و ظرفیت‌های خود، انتخاب رشته‌ای آگاهانه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت فرزندان خانواده‌های تحت حمایت در مسیر ورود به دانشگاه، تنها یک دستاورد آموزشی نیست، بلکه گامی مؤثر در توانمندسازی خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های تازه برای ساختن آینده‌ای بهتر است.