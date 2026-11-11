به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) اظهار کرد: در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تفاهم نامه ای برای تبدیل خودروهای فرسوده باری امضا شد، بخش قابل‌توجهی از این خودروها در حمل‌ونقل بار شهری، توزیع کالا و جابه‌جایی محصولات کشاورزی فعالیت دارند.

وی گفت: بیش از ۲.۵ میلیون دستگاه وانت در کشور در حال تردد است که حدود ۳۰ درصد آن‌ها فرسوده هستند، این خودروها به عنوان خودروی کار استفاده می شوند و تردد بالایی دارند، مدل های قدیمی مصرف سوخت زیادی دارند و از نظر آلایندگی و ایمنی هم دچار مشکل هستند، جایگزینی آنها با وانت های نو و بویژه دوگانه سوز می تواند در کاهش مصرف سوخت اثر گذار باشد.

مقیمی افزود: در راستای حمایت از متقاضیان، بسته حمایتی شامل ۳۰۰ میلیون تومان یارانه اسقاط و ۱.۱ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است؛ همچنین با احتساب ارزش لاشه خودروی فرسوده (حداقل۶۰ میلیون تومان)، بخش قابل توجهی از هزینه‌های جایگزینی پوشش داده خواهد شد.

گفتنی است؛ متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام اولیه به سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به نشانی nnhk.ir مراجعه کنند. پس از انتشار فراخوان رسمی شرکت زامیاد، مراحل تکمیل ثبت‌نام و خرید آغاز می شود.