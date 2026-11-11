به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف شریعت‌پناه در این زمینه اظهار کرد: تداوم بارش‌های پاییزی موجب بروز رانش زمین در برخی محورهای شهرستان شد که در نتیجه آن، تردد در بخش‌هایی از راه‌ها با محدودیت و در مواردی به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شد.

وی اضافه کرد: در مسیر قاسم‌ره‌ش پنج مورد رانش زمین و در جاده هومل (مسیر بیتوش) چهار مورد رانش زمین و سقوط سنگ گزارش شد که نیروهای راهداری با حضور در محل نسبت به پاکسازی و رفع موانع اقدام کردند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت همچنین از مسدود شدن پل شیوئاشان در پی وقوع سیلاب ناشی از بارندگی‌های اخیر خبر داد و گفت: این مسیر نیز با تلاش عوامل راهداری پاکسازی شد.

وی یادآوری کرد: در حال حاضر تمامی مسیرهای یادشده بازگشایی شده و تردد در آن‌ها با رعایت نکات ایمنی جریان دارد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این اداره، بر لزوم اجرای طرح‌های مهندسی برای پایدارسازی نقاط مستعد رانش تاکید کرد و گفت: تامین ایمنی و تسهیل عبور و مرور کاربران جاده‌ای، اولویت اصلی این اداره است.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، در بارش های اخیر در مجموع ۹۹ میلیمتر بارندگی در سردشت ثبت شد و این شهرستان بعد از میرآباد با ثبت ۱۴۶ میلیمتر بارندگی، دومین شهرستان پربارش استان بود.