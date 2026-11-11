اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه کاریکاتور با موضوع «نفوذ» با هدف توسعه فعالیت‌های هنری در محیط‌های آموزشی و آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های هنرهای تجسمی، در محل دبیرستان دانش بجنورد برپا شده است.

وی افزود: این رویداد هنری با هدف ایجاد بستری برای تأمل، گفت‌وگو و تبادل دیدگاه درباره موضوعات اجتماعی و فرهنگی از طریق هنر کاریکاتور، به مدت دو هفته در معرض بازدید دانش‌آموزان قرار دارد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در حاشیه برپایی این نمایشگاه، محمد کریمی‌مقدم، مسئول واحد هنرهای تجسمی، با حضور در جمع دانش‌آموزان به تبیین جایگاه هنر در عصر حاضر و نقش کلیدی کاریکاتور در انتقال پیام‌ها و آگاهی‌بخشی اجتماعی پرداخت.

صدیقی کلاته تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، فراتر از نمایش آثار، ایجاد فرصتی برای مشارکت فکری دانش‌آموزان، تقویت نگاه نقادانه و توسعه پیوند میان هنر و فضای آموزشی است تا زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های فرهنگی در میان نسل جوان باشد.

وی در پایان گفت: نمایشگاه کاریکاتور «نفوذ» بخشی از یک برنامه مستمر برای گسترش فعالیت‌های هنری در مدارس بجنورد است و پیش از این نیز نمایشگاهی با همین عنوان در مدرسه راهنمایی امام حسین (ع) برگزار شده بود.