به گزارش خبرنگار ، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر چهارشنبه در یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل که با حضور مسئولان کشوری و استانی، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم در روستای زنجیره اولیای شهرستان چرداول برگزار شد، گفت: شهدای ایل خزل در عملیات نوزدهم دی‌ماه ۱۳۵۹ برای نخستین بار در کنار ارتش قرار گرفتند و با شکست دادن دشمن، حماسه آفریدند و آغازگر سلسله عملیات‌های پیروزمندانه جمهوری اسلامی شدند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: قرآن کریم در سوره یاسین می‌فرماید شهید پس از شهادت آرزو می‌کند کاش قوم و طایفه‌اش می‌دانستند که خداوند او را آمرزیده و مورد تکریم قرار داده است و خوش به حال شهدا که در چنین مقامی قرار گرفتند.

امام جمعه ایلام افزود: در سوره احزاب نیز خداوند از کسانی یاد می‌کند که با پیمانی که با خدا بستند صادقانه عمل کردند و بعضی به شهادت رسیدند و بعضی هنوز در راه وفاداری هستند.

وی تصریح کرد: امروز عاشقان شهدا و جان‌فدایان ایران و ولایت با برپایی چنین یادواره‌هایی، قدرت پایداری و وفاداری خود را به نمایش می‌گذارند.

کریمی‌تبار خاطرنشان کرد: انتظار شهدا از ما این است که در کنار برگزاری یادواره‌ها، در رویارویی با دشمن نیز نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.

وی گفت: اگر رزمندگان ما پای لانچرهای موشک ایستاده‌اند و خواب را از دشمن سلب کرده‌اند، حضور ما در عرصه‌های مختلف نیز می‌تواند برای ایران قوی نقش‌آفرین باشد.

امام جمعه ایلام یادآور شد: تجمعات شبانه مردم، تمام رویاهای دشمن را به هم ریخته و این حضور در کنار رزمندگان، طعم تلخ شکست را به ابرقدرت‌ها چشانده است.

وی در پایان گفت: رسانه‌های دنیا تحلیل می‌کنند که حزب جمهوری‌خواه آمریکا به دلیل شکست در جنگ علیه ایران شکست خورده و حضور مردم همان چیزی است که دشمن را زمین‌گیر کرده است.