به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مردم از طریق سامانه سامد با بیان اینکه اغلب تماس‌ها در ارتباط با مسکن ملی، تسهیلات و وام‌های خرد است، افزود: درخواست‌های مردمی در این تماس‌ها شامل دو بخش مطالبات عمومی در شهرها و روستاها است که با اولویت بیشتری رسیدگی می‌شود و بخش دوم مربوط به مشکلات شخصی افراد در قالب اشتغال، مسکن ملی، تسهیلات و گیرودارهای اداری است.

وی اظهار داشت: در این جلسه، تماس‌گیرنده به طور مستقیم با مدیران مربوط گفت‌وگو می‌کند و در کمترین زمان ممکن، نامه تماس به طور رسمی به اداره مربوط و عالی‌ترین مسئول آن ارجاع می‌شود و در بازه زمانی مشخص و با فوریت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

استاندار زنجان ادامه داد: اگر مطالبات قانونی باشد سریع‌تر انجام می‌شود و اگر طبق ضوابط قانونی امکان رسیدگی نباشد، فرد توجیه و اقناع می‌شود.

صادقی خاطرنشان کرد: این سامانه به دلیل روش و مدلی که برای پاسخگویی دارد، توانسته است مرجعیت خود را در سطح ملی حفظ کند و در هر جلسه به تعداد زیادی تماس مردمی رسیدگی می‌شود و افراد می‌توانند مشکلات خود را بیان کنند.

در جلسه رسیدگی به مطالبات مردمی از طریق سامانه سامد که هر دو هفته یک‌بار برگزار می شود، مسائل مختلف مردم در ارتباط مستقیم با استاندار مطرح شده و مورد پیگیری قرار می گیرد.