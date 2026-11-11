به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛ علی نصیری، در آیین آغاز برنامه آموزش داوطلبان حمایت روانشناختی در بحران که با حضور آنا پائولینی، سرپرست دفتر یونسکو در تهران برگزار شد، اظهار داشت: اجرای برنامه حامی گامی کلیدی در تقویت تابآوری محلهمحور است.
نصیری افزود: این دوره بازآموزی و توانمندسازی با هدف ارتقای دانش و مهارت ۸۸۰ نفر از داوطلبان در مناطق ۲۲گانه شهر تهران طراحی شده است. در این برنامه، داوطلبان مهارتهای کلیدی از جمله ارائه کمکهای اولیه روانشناختی، نحوه مواجهه و برقراری ارتباط مؤثر با افراد آسیبدیده، شناسایی اولویتهای روانی-اجتماعی و تسهیل ارجاع موارد نیازمند مداخله تخصصی را فرا خواهند گرفت.
وی با اشاره به جزئیات این دوره آموزشی افزود: یکی از محورهای مهم این برنامه، تولید محتوای آموزشی متناسب با کودکان و نوجوانان آسیبدیده یا متأثر از بحران و جنگ است. هدف این است که با بهرهگیری از روشهای ساده خودمراقبتی، آرامسازی و نحوه دسترسی به حمایتهای مناسب، زمینه آشنایی کودکان و خانوادهها با واکنشهای طبیعی روانی در شرایط بحران فراهم شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان تأکید کرد: اجرای این اقدام، گامی مهم در راستای تقویت آمادگی جامعه، بهویژه توجه به ظرفیتهای محلهمحور و حمایت از گروههای آسیبپذیر در مواجهه با حوادث و بحرانها به شمار میرود.
در جریان این رویداد، پائولینی، سرپرست دفتر یونسکو در تهران، ضمن بازدید از بخشهای مختلف سازمان، از نخستین جلسه آموزشی این دوره نیز دیدن کرد.
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