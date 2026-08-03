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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

شمار کشته‌های انفجار انتحاری در پاکستان به ۱۶ نفر رسید

شمار کشته‌های انفجار انتحاری در پاکستان به ۱۶ نفر رسید

تعداد کشته‌شدگان انفجار انتحاری در شمال غربی پاکستان به ۱۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک مقام رسمی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان بمب‌گذاری انتحاری در خارج از یک ایستگاه پلیس در شمال غربی پاکستان به ۱۶ نفر افزایش یافته است.

ذوالفقار حمید، رئیس پلیس استان خیبر پختونخوا به خبرنگاران گفت: این بمب‌گذاری روز یکشنبه در شهر کبال در دره سوات در شمال غربی استان خیبر پختونخوا رخ داد، زمانی که یک بمب‌گذار انتحاری که به تنهایی عمل می‌کرد هنگام تلاش برای ورود به ایستگاه پلیس توسط پرسنل پلیس متوقف شد و خود را منفجر کرد.

وی افزود که هفت پلیس در میان کشته‌شدگان هستند. ۲۱ نفر دیگر در این بمب‌گذاری زخمی شدند.

مناطق شمال غربی و جنوب غربی پاکستان در سال‌های اخیر شاهد افزایش حملات شبه‌نظامیان بوده‌اند که اسلام‌آباد شبه‌نظامیان مستقر در افغانستان وابسته به تحریک طالبان پاکستان را مسئول آن می‌داند. کابل این اتهام را رد می‌کند.

کد مطلب 6907584

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