به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره نظارت بر انتقال پسماند ویژه صنایع غذایی اظهار کرد: در راستای اجرای ضوابط قانون مدیریت پسماندها و با پیگیری کارشناسان، عملیات بارگیری و انتقال ۷۰ تن پسماند ویژه تولیدشده در یکی از واحدهای بزرگ صنایع غذایی، تحت نظارت محیط زیست انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: مدیریت اصولی پسماندهای ویژه و صنعتی، از مرحله جمع‌آوری و بارگیری تا حمل و انتقال به مراکز مجاز، از الزامات زیست‌محیطی واحدهای تولیدی است و نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی آب و خاک دارد.

رستگاری درباره پیامدهای دفع غیراصولی تصریح کرد: انتقال و دفع نادرست پسماندهای ویژه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی از اولویت‌های محیط زیست است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پایش و نظارت بر نحوه مدیریت، بارگیری و انتقال پسماندهای صنعتی و ویژه واحدهای تولیدی شهرستان به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و رعایت ضوابط زیست‌محیطی پیگیری می‌شود.