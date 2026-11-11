به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کریمی اظهار کرد: بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قم در جریان اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای تولیدی، تخلف عرضه خارج از شبکه مقادیر قابل توجهی روغن پایه صنعتی را شناسایی کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک واحد تولیدی اقدام به عرضه خارج از شبکه ۱۲۲ تن روغن پایه صنعتی کرده است که این محصول از مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند تولید روغن موتور به شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به ابعاد این تخلف بیان کرد: ارزش ریالی پرونده تشکیل‌شده برای این مورد ۱۶۵ میلیارد ریال برآورد شده است که نشان‌دهنده حجم قابل توجه تخلف شناسایی‌شده در حوزه توزیع محصولات صنعتی است.

کریمی ادامه داد: با توجه به ماهیت تخلف صورت‌گرفته، موضوع در چارچوب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و اقدامات قانونی مربوط در این زمینه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف پس از تکمیل مراحل اولیه از طریق سامانه سیمبا برای بررسی و رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم ارجاع شده است تا مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

پرونده تخلف به تعزیرات ارسال شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند تأمین و توزیع کالاهای صنعتی تصریح کرد: شناسایی و برخورد با موارد عرضه خارج از شبکه از جمله محورهای نظارتی این اداره‌کل در جریان بازرسی از واحدهای اقتصادی و تولیدی استان است.