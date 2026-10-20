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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۷

واژگونی پژو پارس در محور جیرفت - دلفارد ۱۰ کشته و مصدوم برجا گذاشت

واژگونی پژو پارس در محور جیرفت - دلفارد ۱۰ کشته و مصدوم برجا گذاشت

کرمان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان از واژگونی خودروی پژو پارس در محور جیرفت- دلفارد و کشته و مصدوم شدن ۱۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، سه شنبه شب گفت: ساعت ٢١:۵٩ امشب گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در کیلومتر ٨ جاده جیرفت- دلفارد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم امدادونجات به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این حادثه ٧ مصدوم و ٣ فوتی دارد.

وی ادامه داد: نیروهای هلال احمر پیکر یکی از فوتی های این حادثه که مفقود شده بود را طی عملیات جستجو کشف کردند و هم چنین مابقی مصدومین توسط نیروهای اورژانس امدادرسانی شدند.

کد مطلب 6984611

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