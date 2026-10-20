واژگونی پژو پارس در محور جیرفت - دلفارد ۱۰ کشته و مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، سه شنبه شب گفت: ساعت ٢١:۵٩ امشب گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در کیلومتر ٨ جاده جیرفت- دلفارد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم امدادونجات به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این حادثه ٧ مصدوم و ٣ فوتی دارد.

وی ادامه داد: نیروهای هلال احمر پیکر یکی از فوتی های این حادثه که مفقود شده بود را طی عملیات جستجو کشف کردند و هم چنین مابقی مصدومین توسط نیروهای اورژانس امدادرسانی شدند.