موسی جوینده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیشرفت عملیات اجرایی پروژه صحن حضرت زینب(س) خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی بخش‌های قبلی به پایان رسیده و در حال حاضر تیغه‌چینی ساختمان در حال انجام است.

وی با اشاره به روند اجرای طبقات بعدی پروژه افزود: قطعات سازه‌ای پنج طبقه پایانی خریداری شده و عملیات جوشکاری آن‌ها در کارگاه در حال انجام است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی ادامه داد: قطعاتی که امروز به محل پروژه منتقل شده، زمینه نصب ستون‌های پنج طبقه بعدی را فراهم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان‌ماه، ستون‌های این طبقات نیز برای نصب به محل پروژه منتقل شود.

جوینده با بیان اینکه پروژه در آستانه یک جهش اجرایی قرار دارد، گفت: برنامه‌ریزی‌ها بر اساس روند پیشرفت کار انجام شده و امیدواریم با تأمین منابع مالی مورد نیاز، سرعت اجرای عملیات افزایش یابد و شاهد تکمیل این طرح باشیم.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت در تأمین هزینه‌های پروژه بیان کرد: اگر هر ایرانی ماهانه تنها ۸ هزار تومان به این طرح کمک کند، می‌توان امیدوار بود که پروژه طی دو سال آینده به سرانجام برسد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با تأکید بر نقش مشارکت‌های خرد مردمی در تأمین منابع مالی این طرح گفت: شاید مبلغ ۸ هزار تومان برای هر فرد رقم قابل توجهی نباشد، اما با مشارکت گسترده مردم می‌تواند به پشتوانه مالی بزرگی برای تکمیل پروژه تبدیل شود.

جوینده از رسانه‌ها، به‌ویژه خبرگزاری مهر، خواست با اطلاع‌رسانی گسترده درباره این طرح، زمینه فرهنگ‌سازی و افزایش مشارکت‌های مردمی را فراهم کنند تا بتوان از ظرفیت همراهی مردم برای تسریع در تکمیل پروژه بهره گرفت.