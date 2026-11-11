به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه ستاد برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت شهدای گمنام خراسان جنوبی، مراسم وداع با پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۱۹:۳۰ در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر این شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۹ صبح از محل کهف‌الشهدا (معراج موقت استان) به سمت میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی برگزار خواهد شد.

ستاد برگزاری مراسم از عموم مردم شهیدپرور خراسان جنوبی، به‌ویژه شهروندان بیرجندی، برای حضور در مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام دعوت کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، به‌منظور تسهیل حضور مردم و بهره‌مندی از فضای مراسم تشییع، نماز جمعه این هفته بیرجند نیز پس از تشییع پیکر مطهر شهدا در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی اقامه خواهد شد.