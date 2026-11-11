به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی قریشی شامگاه چهارشنبه در دیدار ائمه جمعه استان با استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد و نان با هدف جلوگیری از انحراف یارانه‌ها و رساندن سهمیه آرد به مصرف‌کنندگان واقعی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به ابعاد ملی این طرح افزود: بررسی‌ها نشان داده است بخشی از سهمیه آرد روستایی به مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسیده و در مواردی خارج از شبکه مصرف تعیین‌شده مورد استفاده قرار می‌گرفته است؛ از این رو دولت برای اصلاح این روند و جلوگیری از پرداخت یارانه مضاعف، اجرای طرح هوشمندسازی را دنبال کرده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ هزار نفر در استان پیش از اجرای طرح از کارت آرد روستایی استفاده می‌کردند، گفت: در مرحله نخست حدود ۹۰ هزار نفر تأیید و ۹۰ هزار نفر نیز از فهرست مشمولان حذف شدند، اما با دستور و پیگیری استاندار و رایزنی‌های انجام‌شده در سطح ملی، تعداد مشمولان به حدود ۱۳۰ هزار نفر افزایش یافت.

قریشی ادامه داد: بخشی از افرادی که در مرحله نخست مشمول شناخته نشدند، به دلیل استفاده نامنظم از کارت‌خوان نانوایی یا دریافت هم‌زمان سهمیه آرد و خرید نان، از فهرست خارج شده بودند؛ چراکه در محاسبه سهمیه، مجموع اعضای خانوار ملاک قرار می‌گیرد و هدف این است که یارانه آرد و نان به شکل مضاعف به یک خانوار پرداخت نشود.

وی با اشاره به دلایل بازنگری در فهرست مشمولان بیان کرد: در بررسی‌ها مشخص شد برخی افراد در شهرهای دیگر سکونت دارند یا نشانی محل زندگی آن‌ها با محل دریافت سهمیه آرد روستایی مطابقت ندارد. همچنین در مواردی افرادی که در شهرها به نانوایی دسترسی داشته‌اند، هم‌زمان از سهمیه آرد روستایی نیز استفاده می‌کرده‌اند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: این اقدامات به معنای حذف سهمیه آرد روستایی نیست، بلکه هدف، واقعی‌سازی جامعه مشمولان و رساندن یارانه به مصرف‌کننده واقعی است.

قریشی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار اعتراض و بررسی مجدد درخواست‌ها گفت: سامانه مربوطه برای ثبت‌نام و پیگیری وضعیت افراد باز است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به آن، علت مشمول نشدن خود را بررسی و در صورت نیاز، مدارک و اطلاعات لازم را برای احراز شرایط ارائه کنند.

وی افزود: برای نمونه، افرادی که در روستا سکونت دارند اما به دلیل شرایط خاص به نام آن‌ها ملکی در شهر ثبت شده است، می‌توانند با ارائه مستندات و احراز محل واقعی سکونت، وضعیت خود را پیگیری کنند.

قریشی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و نمایندگان مجلس در اجرای این طرح اظهار کرد: با بسیج ظرفیت‌های استان و پیگیری مستمر استاندار، خراسان جنوبی در توزیع سهمیه آرد روستایی با ثبت ۹۷.۳ درصد، رتبه نخست کشور را به دست آورده است؛ این در حالی است که استان بعدی حدود ۷۰ درصد توزیع را محقق کرده است.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مراحل بعدی هوشمندسازی توزیع آرد و نان گفت: در مرحله بعد، محدودیت‌هایی متناسب با میزان نیاز هر فرد اعمال می‌شود و چنانچه مصرفی بیش از سهمیه تعیین‌شده وجود داشته باشد، مابه‌التفاوت آن با قیمت بالاتر محاسبه خواهد شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از ائمه جمعه خواست در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم و نانوایان همکاری کنند تا ضمن جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، حقوق مصرف‌کنندگان واقعی حفظ شود.