به گزارش خبرنگار مهر علی‌اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: گلستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، گردشگری و اقتصادی، هنوز نتوانسته از بسیاری از فرصت‌های خود برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار استفاده کند.

وی با اشاره به تدوین طرح آمایش سرزمین و سند جامع توسعه استان افزود: در این طرح ظرفیت‌های مناطق مختلف گلستان در محدوده‌ای حدود ۲۲۰ کیلومتر از غرب تا شرق بررسی می‌شود تا مسیر توسعه استان بر اساس قابلیت‌های هر منطقه مشخص شود.

استاندار گلستان گردشگری کشاورزی و سلامت‌محور را از فرصت‌های مهم اقتصادی دانست و گفت: وجود حدود ۴۵۰ گونه گیاه دارویی در استان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری سلامت و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری باشد.

طهماسبی با انتقاد از فعالیت برخی سرمایه‌گذاران بدون مشارکت در توسعه مناطق محل فعالیت خود اظهار کرد: سرمایه‌گذاران از زیرساخت‌های عمومی استفاده می‌کنند، اما انتظار می‌رود در حوزه مسئولیت اجتماعی، ایجاد امکانات ورزشی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تأمین نیازهای مناطق محروم نیز نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای گلستان در تولید محصولات کشاورزی و دامی خاطرنشان کرد: ارسال روزانه ۸۰۰ تن مرغ به تهران زمانی برای استان ارزشمند است که منافع اقتصادی آن به شکل اشتغال، ارزش افزوده و رونق تولید به مردم گلستان نیز برسد.

ضرورت حمایت بانک‌ها از طرح‌های اقتصادی استان

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از پیشرفت بیش از ۱۱۵ درصدی پروژه‌های عمرانی مصوبات سفر رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: پیشرفت بخش اقتصادی این مصوبات حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد است و بانک‌ها باید برای تحقق تعهدات خود جدی‌تر پای کار بیایند.

طهماسبی با اشاره به پیش‌بینی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های اقتصادی استان تأکید کرد: مدیران عامل و سرپرستان بانک‌ها تعهدات مربوط به این مصوبات را امضا کرده‌اند و باید منابع مورد توافق را پرداخت کنند.

هشدار درباره افزایش مصرف گاز در گلستان

وی همچنین با هشدار نسبت به افزایش مصرف انرژی در استان اظهار کرد: مصرف گاز گلستان در یکی از روزهای اخیر به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب افزایش دارد.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز افزود: تداوم این روند ممکن است محدودیت‌هایی برای برخی مشترکان صنعتی ایجاد کند، در حالی که حفظ تولید و تأمین کالاهای اساسی مردم اهمیت زیادی دارد.

طهماسبی خواستار مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی شد و گفت: صرفه‌جویی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا پایداری انرژی در فصل سرد سال تضمین شود.

وی از ذخیره‌سازی گوشت و مرغ موردنیاز استان برای شش ماه خبر داد و بر ضرورت همکاری دولت، بخش خصوصی و نمایندگان برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه گلستان تأکید کرد.