https://mehrnews.com/x3dzVT ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ کد مطلب 7008317 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و ششمین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و ششمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 150 MB کد مطلب 7008317 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج جنگ رمضان تجمع مردمی
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