به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در اظهاراتی مدعی شد که نیروهای این کشور به تلاش‌های خود برای باز نگه‌داشتن تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری و همزمان اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

سنتکام همچنین ادعا کرد که واشنگتن درصدد جلوگیری از استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مسیرهای زمینی و دریای خزر برای انتقال تسلیحات پیشرفته است.

سنتکام در ادامه مدعی شد که مسیرهای اصلی عبور و مرور در تنگه هرمز همچنان عاری از مین‌های دریایی است.

این ادعاهای سنتکام در حالی مطرح می‌شود که مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و بر اساس مواضع اعلام‌شده ایران، عبور و مرور کشتی‌ها تابع ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی تهران است.

در همین راستا، کشتی‌هایی که برخلاف ضوابط اعلام‌شده و از مسیرها یا مقاصد غیرمجاز اقدام به تردد کنند، با برخورد نیروهای مسلح ایران مواجه خواهند شد و در صورت ورود به مناطق مین‌گذاری‌شده یا نقض هشدارهای نظامی، ممکن است هدف قرار گرفته یا با انفجار مین‌های دریایی روبه‌رو شوند.