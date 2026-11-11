به گزارش خبرنگار مهر، رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های نظارتی با هدف کنترل بازار و پاسداری از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک بازرسی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از تعدادی واحد صنفی در سطح استان بازدید کرد.

وی افزود: در این مرحله از نظارت‌های میدانی، ۲۵ واحد صنفی در رسته‌های مختلف اقتصادی و خدماتی زیر ذره‌بین بازرسان قرار گرفتند و عملکرد این واحدها از نظر رعایت ضوابط قانونی و مقررات صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به ترکیب واحدهای مورد بازرسی بیان کرد: نانوایی‌ها، واحدهای تعویض روغنی، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های عرضه پوشاک و همچنین تعدادی از واحدهای سوهان‌فروشی از جمله مراکزی بودند که در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفتند.

۱۶ واحد صنفی به دلیل تخلف به تعزیرات معرفی شدند

حدادپور در تشریح نتایج حاصل از این بازرسی‌ها گفت: بررسی‌های صورت‌گرفته به شناسایی تخلف در ۱۶ واحد صنفی منجر شد که برای هر یک از این واحدها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: تخلفات احصاشده در جریان این بازدیدها شامل گران‌فروشی، خودداری از درج قیمت و صادر نکردن فاکتور بوده است که بر اساس ضوابط مربوط، برای رسیدگی در دستور کار قرار گرفته‌اند.