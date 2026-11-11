به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی اقدامات و ظرفیت‌های مجموعه اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انجام شد.

وی با قدردانی از تلاش های نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، افزود: این مجموعه با مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی که در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری بر عهده دارد، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان ایفا می‌کند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت خود در هیئت‌رئیسه کمیسیون حمایت از تولید مجلس بیان کرد: بخش قابل توجهی از مصوبات، طرح‌ها و لوایح مرتبط با فعالیت‌های این مجموعه در کمیسیون حمایت از تولید بررسی می‌شود و از این منظر، اداره کل امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی داشته باشد.

پیگیری موانع مجوزهای بی‌نام در مجلس

نصیری با اشاره به بررسی موضوع مجوزهای بی‌نام در جریان این بازدید گفت: یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون حمایت از تولید مجلس به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شده، مجوزهای بی‌نام است که امروز ابعاد اجرایی، چالش‌ها و خلأهای آیین‌نامه‌ای آن در استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در گزارش‌های ارائه‌شده، اقدامات و برنامه‌های خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام مشاهده شد، اما در برخی بخش‌ها مشکلات و موانعی وجود دارد که باید با بررسی دقیق‌تر، برای رفع آن‌ها در سطح ملی برنامه‌ریزی کنیم.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت خراسان جنوبی برای اجرای آزمایشی برخی برنامه‌های ملی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم زمینه‌ای فراهم شود تا این استان در برخی موضوعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان پایلوت کشور انتخاب شود و تجربه‌های اجرایی آن در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت تقنینی و نظارتی مجلس برای رفع موانع

نصیری با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استان اظهار کرد: اقدامات و زیرساخت‌های مناسبی در این حوزه شکل گرفته است و مجلس نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به تقویت این روند کمک کند.

وی افزود: در این بازدید، برخی مسائل و مشکلاتی که در سطح اجرایی و در ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی وجود دارد، مطرح شد و مقرر شد این موارد از طریق کمیسیون حمایت از تولید مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه رفع این مشکلات نیازمند اصلاح قوانین یا مقررات باشد، از مسیر تقنینی پیگیری خواهیم کرد و در مواردی که موضوع در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ملی قرار داشته باشد، از ظرفیت نظارتی مجلس برای رفع موانع استفاده می‌کنیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف این است که با همکاری مجموعه اقتصادی استان و بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون حمایت از تولید، بستر مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری، فعالیت بخش خصوصی و اجرای طرح‌های اقتصادی در خراسان جنوبی فراهم شود.