به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در حاشیه شورای اداری شهرستان خلخال در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پیش از این سفر نیز نشست‌هایی با نماینده محترم مجلس داشتیم و در جریان مطالبات این شهرستان قرار گرفته بودیم. با هماهنگی‌هایی که استاندار محترم انجام داد، مهم‌ترین تصمیمات این سفر اتخاذ شد؛ از جمله اینکه بتوانیم با سرعت بیشتری پروژه درمانگاه را تکمیل کنیم. مطالبات پیمانکار پرداخت شده است و به دلیل فصل سرما روند اجرای کار کند می‌شود؛ اما رئیس سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد تمام تلاش ما این است که انشاءالله تا هفته دولت سال آینده این پروژه تکمیل شود. این مهم‌ترین مطالبه موجود در این شهرستان است.



وی درباره افزایش سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی افزود: هرچند بر اساس سهمیه تعیین‌شده پرداخت‌ها صورت گرفته است، اما با توجه به ظرفیت شهرستان و تقاضای موجود، مدیران‌عامل بانک توسعه تعاون و بانک رفاه قول دادند سهمیه این شهرستان را افزایش دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: راهکاری دیده شده و نمایندگان محترم مجلس آن را پذیرفته‌اند؛ باید در هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصویب شود. انشاءالله با این تصمیم، محدودیت‌های بیمه کارگران برداشته می‌شود و تا آن زمان نیز سهمیه‌ای به این شهرستان اختصاص می‌یابد.



میدری در ادامه با اشاره به دو موضوع مطرح‌شده از سوی نماینده محترم مجلس تصریح کرد: هر دو موضوع بررسی خواهد شد. نخست، تأسیس کلینیک دندان‌پزشکی با مشارکت دندان‌پزشکان؛ در این زمینه زمین و تجهیزات را تأمین می‌کنیم تا درمانگاه متمرکزی در این حوزه داشته باشیم. این موضوع پیش‌تر نیز کم‌وبیش مطرح شده بود، اما با توجه به ظرفیت و نیاز شهرستان و فاصله زیاد، در این کار تسریع می‌شود.

