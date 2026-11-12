به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح پنجشنبه در نشست بررسی و پیگیری پروژه‌های کلان استان که با حضور علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به ضرورت انتقال ندامتگاه عادل‌آباد گفت: تدوین طرح جابه‌جایی این مجموعه در بازه زمانی دو تا سه ساله اقدامی قابل تقدیر و راهگشا است.

وی با اشاره به تراکم بالای جمعیت در محدوده زندان عادل‌آباد افزود: با توجه به شرایط این محدوده، باید هرچه سریع‌تر زمینه انتقال این مجموعه به خارج از شهر فراهم شود.

تسریع در تعیین تکلیف بیمارستان کازرون

استاندار فارس در ادامه با اشاره به مطالبات مردم کازرون برای تکمیل بیمارستان این شهرستان گفت: طولانی شدن روند اجرای این طرح ممکن است به فرسودگی ساختار آن منجر شود که پسندیده نیست.

امیری با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی مجری اصلی این پروژه است، افزود: تغییر مجری با توجه به ساختار دولت منطقی نیست، اما دانشگاه علوم پزشکی نیز باید منابع خود را برای ایجاد هم‌افزایی پای کار بیاورد تا در صورت امکان، تفویض اختیار مجری‌گری به استان انجام شود و پروژه هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

مولدسازی؛ ظرفیت تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی

وی مولدسازی دارایی‌ها را مسیری مطمئن برای تأمین نقدینگی پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار کرد: استان فارس از نظر تعداد و ارزش املاک معرفی‌شده در حوزه مولدسازی رتبه نخست کشور را دارد و در این زمینه از تجربه خوبی برخوردار است.

استاندار فارس با اشاره به افتتاح ۹۰ همت پروژه در هفته دولت امسال بیان کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات این پروژه‌ها از محل مولدسازی تأمین شده است.

امیری افزود: تلاش می‌شود با تعیین منابع مشخص و تدوین برنامه زمان‌بندی مدون، طرح‌های عمرانی بدون تأخیر و با قابلیت رصد و پایش به سرانجام برسند.

احیای بافت تاریخی شیراز نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی

نماینده عالی دولت در فارس همچنین طرح تفصیلی احیا و بهسازی محوطه پیرامون حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و سیدعلاءالدین حسین (ع) را اقدامی ماندگار و تمدن‌ساز توصیف کرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به تثبیت جمعیت، رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های زیارتی، اقامتی و گردشگری کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به توافق‌نامه‌های الزام‌آور حقوقی افزود: تفاهم‌نامه به‌تنهایی بیانگر فهم مشترک دستگاه‌هاست و از پشتوانه حقوقی مستحکمی برخوردار نیست؛ بنابراین باید با تدوین توافق‌نامه‌های دقیق میان دستگاه‌های متولی، وظایف و تعهدات هر بخش مشخص شود.

امیری تصریح کرد: استانداری باید در جایگاه ناظر عالی و هماهنگ‌کننده سیاست‌های دولت قرار گیرد تا تکالیف قانونی با سرعت و دقت بیشتری اجرایی شود.

استاندار فارس در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی در اجرای پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: اقدامات کارشناسی، دقیق و مبتنی بر برنامه‌ریزی می‌تواند هویت تاریخی شیراز و فارس را در بستر زمان احیا کند.

وی همچنین توجه به دیدگاه‌های تخصصی کارشناسان میراث فرهنگی و ضرورت صیانت از بافت تاریخی و پهنه‌های ارزشمند مورد توجه اهالی فرهنگ و هنر شیراز را ضروری دانست.