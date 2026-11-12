به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی در بازدید از مزارع کشاورزی کهورستان و گفت‌وگو با کشاورزان، این منطقه را یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل کشور دانست و بر نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات جالیزی در کهورستان، اظهار کرد: امسال ۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به کشت ملون و ۱۰ هکتار نیز به کشت هندوانه اختصاص یافته که برداشت این محصولات آغاز شده است.

فرماندار شهرستان خمیر با بیان اینکه گوجه فرنگی بیشترین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی کهورستان را به خود اختصاص داده است، افزود: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه زیر کشت گوجه فرنگی قرار دارد که برداشت گسترده آن از بهمن ماه آغاز خواهد شد.

زرهی ادامه داد: در کنار محصولات جالیزی و گوجه فرنگی محصولاتی همچون پیاز، بادمجان، فلفل، خیار سبز و انواع سبزیجات برگی نیز در مجموع در سطحی نزدیک به ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی کهورستان کشت می‌شود.

فرماندار شهرستان خمیر همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های نوین در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: توسعه کشاورزی مکانیزه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصلاح شیوه‌های کشت از ضرورت‌های این بخش است که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید به مدیریت مصرف منابع آبی و استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند کمک کند.