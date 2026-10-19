خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی بارندگی و تگرگ به مزارع کشاورزی کهورستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی اظهار کرد: بارندگی و تگرگ شب گذشته به مزارع گوجه‌فرنگی کهورستان آسیب وارد کرده و بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه دچار خسارت شده است.

وی افزود: مجموع خسارت‌های واردشده به مزارع کشاورزی کهورستان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فرماندار شهرستان خمیر با اشاره به شدت خسارت در برخی مزارع تصریح کرد: میزان آسیب در تعدادی از مزارع به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است که زیان قابل توجهی به کشاورزان منطقه وارد کرده است.