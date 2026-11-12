حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در هفت ماه گذشته، ۱۶۵۵ کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شده است؛ عملیاتی که نقش مستقیمی در هدایت خودروها و کاهش خطرات جاده‌ای دارد.

وی با اشاره به اهداف این طرح افزود: خط‌کشی با هدف افزایش دید رانندگان، تفکیک خودروها و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است و در محورهایی که حجم تردد بالاست، این اقدام اهمیت بیشتری دارد.

دشتی‌پور تصریح کرد: خط‌کشی از مؤثرترین اقدامات در آشکارسازی مسیر و هدایت صحیح وسایل نقلیه محسوب می‌شود و به‌ویژه در ساعات شب و شرایطی که دید راننده کاهش می‌یابد، نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری از انحراف خودروها و برخوردهای جاده‌ای دارد.

مدیرکل راهداری ایلام خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی محورهای پرتردد و رفع نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های این اداره کل است و اجرای این طرح در ماه‌های باقی‌مانده سال نیز با تخصیص اعتبارات لازم ادامه خواهد یافت تا سفرهای ایمن‌تری برای کاربران جاده‌ای فراهم شود.