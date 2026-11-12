به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح پنجشنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز چهارمحال و بختیاری، با قدردانی از حضور خیرین نیک‌اندیش و مسئولان کشوری و استانی، اظهار کرد: اقدامات خیرین مدرسه‌ساز در توسعه فضاهای آموزشی، از برگ‌های زرین تاریخ نظام تعلیم و تربیت کشور، به‌ویژه در استان چهارمحال و بختیاری، به شمار می‌رود و آثار و برکات آن همواره در حافظه آموزش و پرورش باقی خواهد ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امروز روزی ماندگار برای مجموعه آموزش و پرورش استان است، گفت: خیرین مدرسه‌ساز از نقاط مختلف کشور و همچنین خیرین نیک‌اندیش استان، با اقدامات ارزشمند خود منشأ خیر و برکت برای مردم و نظام تعلیم و تربیت بوده‌اند. حضور این بزرگواران در استان چهارمحال و بختیاری مایه افتخار و مباهات ماست و به نمایندگی از مجموعه آموزش و پرورش، قدردان قدم‌های ارزشمند و تلاش‌های ماندگار آنان هستیم.

وی ادامه داد: اقدامات خیرین در عرصه مقدس مدرسه‌سازی، طی سالیان گذشته تاکنون، زمینه‌ساز تحولات مهمی در نظام آموزشی شده است و امیدواریم این همراهی و مشارکت ارزشمند در سال‌های آینده نیز با قوت بیشتری استمرار داشته باشد.

خدادی با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، بیان کرد: این نهضت با رویکرد عدالت‌محور دولت و تأکیدات دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، طی دو سال گذشته برکات و دستاوردهای متعددی به همراه داشته است. همراهی و مشارکت گسترده خیرین مدرسه‌ساز در سراسر کشور نیز نقش مهمی در پیشبرد این حرکت ملی ایفا کرده است.

وی افزود: امروز اگر شاهد اقدامات مؤثر در حوزه رفع مسائل و کمبودهای آموزش و پرورش، به‌ویژه در بخش فضاهای آموزشی، تجهیزات و امکانات هستیم، بخش مهمی از این دستاوردها حاصل مشارکت و همت خیرین مدرسه‌ساز است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی در استان خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون، ۱۶۱ فضای آموزشی در قالب برنامه‌های مرتبط هدف‌گذاری شده که بخش قابل توجهی از این اقدامات به نتیجه رسیده است. تحقق این برنامه‌ها صرفاً حاصل تلاش دستگاه‌های اجرایی و مسئولان دولتی نبوده، بلکه حضور مؤثر خیرین و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد این اهداف داشته است.

خدادی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و خیرین گفت: آنچه امروز زمینه‌ساز تحقق اقدامات ارزشمند در حوزه آموزش و پرورش شده، وحدت، همدلی، انسجام و مشارکت همه بخش‌های جامعه در مسیر خدمت به ایران عزیز است.

وی در پایان از استاندار چهارمحال و بختیاری، معاونان استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیران عامل بانک‌ها، صنایع و شرکت‌های بزرگ استان که طی یکی دو سال گذشته همراهی و حمایت قابل توجهی از آموزش و پرورش داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تداوم این همدلی و مشارکت، شاهد توسعه هرچه بیشتر فضاهای آموزشی و فراهم شدن زمینه تحصیل مناسب برای دانش‌آموزان سراسر استان باشیم.