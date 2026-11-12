به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل اظهار کرد: کشور در تولید بسیاری از داروهای موجود به توانمندی‌های قابل توجهی دست یافته است، اما در حوزه توسعه مولکول‌های جدید، داروهای شیمیایی نوآورانه و دستیابی به فناوری‌های اختصاصی، همچنان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای پیشرفت وجود دارد.

وی افزود: نمی‌توان همواره مسیر توسعه داروسازی را به تولید مشابه داروهای موجود محدود کرد؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و متخصصان توانمند در طراحی، ارزیابی و توسعه راهکارهای درمانی جدید مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

مدیرکل دارو با اشاره به اهمیت همکاری مراکز علمی با صنعت و نهادهای نظارتی تصریح کرد: پژوهش زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را در نظام سلامت داشته باشد که نتایج آن به فناوری قابل استفاده، تولید عملیاتی و رفع نیازهای واقعی بیماران منجر شود.

عبداللهی‌اصل خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و سازمان غذا و دارو می‌تواند مسیر تبدیل ظرفیت‌های علمی کشور به محصولات دارویی نوآورانه و دانش‌بنیان را هموار کند.

وی گفت : توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها، از الزامات حرکت صنعت داروسازی کشور به سمت نوآوری و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای درمانی جامعه است.