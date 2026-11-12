خدیجه عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر اظهار کرد : در بخش مسکن شهری، ۱۰ واحد مسکونی در شهرهای داران، دامنه و آشجرد دچار خسارت‌های تعمیری نوع یک شده‌اند. همچنین در بخش روستایی، ۵۰ واحد مسکونی با خسارت تعمیری نوع یک و یک واحد مسکونی با خسارت احداثی روبرو بوده‌اند که مجموع برآورد خسارت در بخش مسکن در این مرحله ۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی با اشاره به خسارات گسترده در حوزه کشاورزی و منابع آبی افزود: تاکنون ۲۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت گندم و جو با خسارت ۱۵۵ میلیارد ریالی، ۱۰ هکتار موسیر و ۱۰ هکتار زعفران با خسارت ۵۱ میلیارد تومان و ۶۰ مترمربع انبار علوفه با خسارت ۱ میلیارد تومان مواجه شده‌اند؛ همچنین میزان خسارت ناشی از آب‌بردگی اراضی کشاورزی در دست بررسی است.

عباسی با اشاره به آسیب‌های وارده به بخش آب و دام اظهار کرد : تخریب ۳ کیلومتر قنات، ۴۵۰۰ متر کانال انتقال آب و یک باب استخر، خسارتی بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان برجای گذاشته و بر اثر وقوع رعدوبرق و سیلاب نیز ۱۲ رأس دام در منطقه تلف شده است.

معاون امور عمرانی فرمانداری فریدن در پایان تاکید کرد که مبالغ اعلام‌شده برآوردهای اولیه هستند و گزارش نهایی پس از تکمیل فرآیند ارزیابی‌ها منتشر خواهد شد.