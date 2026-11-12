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۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

کشف ۸ ماینر قاچاق ۱۴ میلیارد ریالی در پردیس

کشف ۸ ماینر قاچاق ۱۴ میلیارد ریالی در پردیس

پردیس- فرمانده انتظامی پردیس از کشف هشت دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سهرابی‌منش، صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره کشف تجهیزات غیرمجاز استخراج رمز ارز اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال قاچاق و با رصد اطلاعاتی مأموران کلانتری ۱۴ پردیس، محل نگهداری این تجهیزات شناسایی شد.

وی با اشاره به عملیات پلیس افزود: با هماهنگی مقام قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه، تعداد ۸ دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک نفر در این راستا دستگیر شد.

سهرابی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های غیرمجاز کشف‌شده را بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم با پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 7008523

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