کشف ۸ ماینر قاچاق ۱۴ میلیارد ریالی در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سهرابی‌منش، صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره کشف تجهیزات غیرمجاز استخراج رمز ارز اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال قاچاق و با رصد اطلاعاتی مأموران کلانتری ۱۴ پردیس، محل نگهداری این تجهیزات شناسایی شد.

وی با اشاره به عملیات پلیس افزود: با هماهنگی مقام قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه، تعداد ۸ دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک نفر در این راستا دستگیر شد.

سهرابی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های غیرمجاز کشف‌شده را بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم با پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شد.