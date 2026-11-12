به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ اصغر خدایی اظهار کرد: در پی مراجعه یک زن جوان به پلیس آگاهی و طرح شکایتی درباره تعرض و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

به گفته وی، شاکی اعلام کرده بود متهم پس از جلب اعتماد او، با ورود اجباری به منزل به وی تعرض کرده و از این ماجرا فیلم تهیه کرده است. متهم سپس با تهدید به انتشار تصاویر، بارها از شاکی اخاذی کرده بود.

خدایی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات تخصصی و بررسی مستندات پرونده، هویت متهم را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مخفیگاه متهم در محدوده بزرگراه آیت‌الله کاشانی شناسایی شد و مأموران پس از انجام اقدامات لازم، او را در عملیاتی دستگیر کردند.

به گفته وی، متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب جرم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و تکمیل مستندات، برای رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.