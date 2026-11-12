به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در پی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی کشور، با صدور پیامی ضمن تسلیت این ضایعه، از جایگاه هنری و تعهد دینی و انقلابی این هنرمند فقید تجلیل کرد.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در این پیام، کوروش زارعی را هنرمندی همراه با مردم و پایبند به ارزش‌های دینی، انسانی و انقلابی توصیف کرد که در مسیر فعالیت‌های هنری خود بر اصول و باورهای اعتقادی وفادار ماند.



وی همچنین با اشاره به روحیه انقلابی و ارادت قلبی این هنرمند به مکتب اهل‌بیت(ع)، پیام رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت زارعی را تأییدی بر کارنامه تحسین‌برانگیز وی در عرصه هنر انقلاب اسلامی دانست.



متن کامل پیام آیت‌الله سعیدی به شرح زیر است:



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم



ارتحال هنرمند متعهد، جناب آقای کوروش زارعی، که همواره در مسیر هنری خود، با مردم بود و ارزش‌های دینی، انسانی و انقلابی را حفظ نمود، موجب تأسف شد.



ایشان با برخورداری از روحیه‌ای انقلابی و وابستگی قلبی به مکتب اهل‌بیت«ع» از چهره‌های ارزشمند در عرصه هنر انقلاب اسلامی بود و پیام رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت وی مهر تأییدی بر عملکرد تحسین‌برانگیز این هنرمند شد.



اینجانب به تبعیت از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای بازماندگان و همراهانشان صبر جمیل مسئلت دارم.

