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۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

تبریز میزبان آیین وداع و تشییع پیکر سه شهید گمنام می‌شود

تبریز میزبان آیین وداع و تشییع پیکر سه شهید گمنام می‌شود

تبریز- همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین وداع و تشییع پیکرهای مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در تبریز برگزار می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین وداع و تشییع پیکرهای مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در تبریز برگزار می‌شود.

مراسم وداع با پیکر این شهدا روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۱ در میدان ساعت تبریز برگزار خواهد شد.

همچنین آیین تشییع پیکرهای مطهر این سه شهید گمنام، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا به سمت میدان ساعت برگزار می‌شود.

این مراسم همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و با حضور مردم و خانواده‌های شهدا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 7008560

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