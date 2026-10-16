رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی: تولید نان کامل باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن امامی رضوی بعد از ظهر جمعه در همایش روز جهانی غذا در کرمانشاه، با اشاره به ابعاد مختلف امنیت غذایی اظهار کرد: تأمین مواد غذایی و انرژی مورد نیاز بدن به‌تنهایی برای تحقق امنیت غذایی کافی نیست و کیفیت، سلامت و ارزش تغذیه‌ای محصولات نیز باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی نان را از اصلی‌ترین اقلام مصرفی خانوارها برشمرد و افزود: با توجه به سهم بالای این محصول در الگوی غذایی مردم، بهبود کیفیت نان و فراهم کردن امکان دسترسی همگانی به محصولی سالم و مغذی باید در برنامه‌های مرتبط با امنیت غذایی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی کشور با اشاره به ارتباط الگوی تغذیه با بیماری‌های غیرواگیر گفت: سالانه حدود ۴۲۰ هزار مورد مرگ در کشور ثبت می‌شود که ۶۰ هزار مورد آن به بیماری‌های غیرواگیر مربوط است؛ از این رو، اصلاح عادت‌های غذایی و توجه به عوامل مؤثر بر سلامت می‌تواند در مسیر پیشگیری از این بیماری‌ها نقش داشته باشد.

امامی رضوی با بیان اینکه دریافت فیبر غذایی در رژیم روزانه مردم کمتر از میزان مورد نیاز است، اظهار کرد: نیاز روزانه هر فرد به فیبر حدود ۲۵ تا ۳۰ گرم برآورد می‌شود، در حالی که میانگین مصرف این ماده در کشور حدود ۱۴ گرم است. این فاصله، ضرورت توجه بیشتر به مواد غذایی غنی از فیبر را نشان می‌دهد.

وی آرد کامل را یکی از منابع تأمین فیبر مورد نیاز بدن دانست و افزود: هر ۱۰۰ گرم آرد کامل حدود ۱۲ تا ۱۵ گرم فیبر دارد و مصرف مواد غذایی پرفیبر می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کنترل قند خون کمک کند.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی کشور با اشاره به ارزش تغذیه‌ای نان کامل تصریح کرد: در تهیه این نوع نان از تمام اجزای دانه گندم استفاده می‌شود و به همین دلیل، علاوه بر فیبر، مواد معدنی و ویتامین‌های مختلفی نیز در آن وجود دارد. این ویژگی‌ها، نان کامل را از نظر ارزش غذایی در جایگاهی متفاوت از نان تهیه‌شده با آرد تصفیه‌شده قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه نان کامل با نان سبوس‌دار یکسان نیست، گفت: افزودن سبوس به نان به‌تنهایی به معنای برخورداری از همه ویژگی‌های نان کامل نیست؛ بلکه نوع آرد مصرفی و شیوه تولید آن در کیفیت نهایی محصول تأثیر دارد و باید در اجرای طرح به این تفاوت توجه شود.

امامی رضوی با اشاره به وضعیت تولید آرد کامل در کشور اظهار کرد: از مجموع ۳۲۲ کارخانه آرد کشور، ۱۱۴ واحد، معادل ۳۵ درصد، تولید آرد کامل را در برنامه خود دارند. توسعه این ظرفیت می‌تواند زمینه تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های بیشتری را فراهم کند.

وی همچنین از افزایش تعداد نانوایی‌های تولیدکننده نان کامل خبر داد و افزود: شمار این واحدها از یک‌هزار و ۶۲۱ نانوایی در سال گذشته به ۲ هزار و ۱۴۲ واحد رسیده است. در استان کرمانشاه نیز ۶۰ نانوایی در زمینه تولید نان کامل فعالیت دارند که گسترش این شبکه عرضه همچنان ضروری است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی کشور همکاری دستگاه‌های مختلف، مشارکت تولیدکنندگان و توجه به شرایط اقتصادی نانوایان را از عوامل مؤثر در توسعه این طرح دانست و خاطرنشان کرد: برای افزایش تولید و عرضه نان کامل، باید ضمن همراه کردن نانوایان و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنان، کیفیت گندم و فرایند تولید نان نیز بهبود یابد.

وی در پایان بر لزوم فراهم شدن امکان دسترسی گسترده‌تر مردم به نان کامل تأکید کرد و گفت: این طرح باید به‌گونه‌ای توسعه پیدا کند که نان کامل در نانوایی‌های بیشتری عرضه شود و شمار بیشتری از مردم بتوانند از مزایای تغذیه‌ای آن بهره‌مند شوند.