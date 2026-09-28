خبرگزاری مهر - گروه استان ها: آرد، اصلیترین ماده اولیه نان محسوب میشود و کیفیت آن، به طور مستقیم بر سلامت و تغذیه میلیونها انسان اثر میگذارد؛ به همین دلیل، نظارت بر کیفیت آرد و رعایت استانداردهای تعیینشده در تولید آن، یکی از ضروریترین الزامات صنعت غذایی به شمار میرود.
در استان ایلام، کیفیت آرد همواره یکی از دغدغههای اصلی مردم و مسئولان بوده و با توجه به اینکه نان، قوت اصلی سفره خانوارهای ایلامی محسوب میشود، توجه به کیفیت آرد مصرفی از اهمیت ویژهای برخوردار شده و این موضوع، به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.
کیفیت آرد، تنها به ظاهر و رنگ آن محدود نمیشود و عواملی مانند میزان پروتئین، درصد گلوتن، میزان سبوسگیری و رعایت اصول بهداشتی در فرآیند تولید، از جمله شاخصهای مهمی هستند که کیفیت نهایی محصول را تعیین میکنند؛ در این میان، گندم به عنوان ماده اولیه اصلی، نقشی تعیینکننده دارد.
استان ایلام با برخورداری از دشتهای حاصلخیز در مناطق گرمسیری مانند دهلران و دشت عباس، از ظرفیت بالایی برای تولید گندم باکیفیت برخوردار بوده و همین ظرفیتها سبب شده استانداردهای مشخصی برای تولید آرد تدوین شود تا سلامت و کیفیت محصول عرضهشده به مصرفکنندگان تضمین گردد.
در کنار وجود استانداردها، نظارت مستمر بر فرآیند تولید آرد نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و بدون نظارت دقیق، امکان تضمین کیفیت محصول وجود ندارد؛ در نهایت، کیفیت آرد در ایلام با سلامت، تغذیه و رفاه عمومی جامعه گره خورده است و بدون شک توجه جدی به این موضوع، میتواند به ارتقای سطح سلامت جامعه و افزایش رضایت مصرفکنندگان منجر شود.
نظارت دقیق بر کیفیت آرد در ایلام
مدیرکل غله استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در فرآیند گندم، آرد و نان، وظیفه این اداره کل کاملاً مشخص است و باید بر اساس دستورالعمل سازمان استاندارد، گندم کیفی را با رعایت استاندارد ۱۰۴ تحویل کارخانجات آرد دهد، اظهار داشت: دستگاههای ناظر بر این فرآیند، سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد هستند.
اصغر باباخانی با بیان اینکه زمانی که گندم تحویل کارخانه داده میشود، مجوزهای لازم با توجه به میزان مصرف، سرانه و جمعیت استان ایلام صادر میشود، تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد گندم مصرفی شش کارخانه آرد استان، از دشت عباس و دهلران تأمین میشود که به دلیل شاخصهای درصد پروتئین و درصد گلوتن، از کیفیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به اینکه کارخانجات آرد استان بر اساس استاندارد اجباری ۱۰۳ که توسط شورای ملی سلامت و امنیت غذایی کشور تدوین شده است، باید آردی با کیفیت تولید کنند، خاطرنشان کرد: دستگاههای ناظر بر تولید کیفیت آرد استان، شامل سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه حاکمیتی، اداره استاندارد و همچنین آزمایشگاه اداره غله است.
باباخانی با بیان اینکه این سه دستگاه در بحث نظارت بر کیفیت آرد تولیدی کارخانجات، نظارت مستمر و میدانی انجام میدهند، گفت: در جریان این نظارت، از داخل گونیهای آردی که تحویل نانواییها میشود یا در حوزه عشایری و روستایی فاقد نانوایی، نمونه آرد برداشته میشود.
وی با اشاره به اینکه نمونهبرداری از آرد تولیدی کارخانجات از طریق دستگاه مستقر در اداره غله انجام میشود، تصریح کرد: نظارت بر کیفیت آرد استان به صورت مستمر ادامه دارد و این رویکرد، نقش مهمی در حفظ سلامت و کیفیت آرد مصرفی مردم ایفا میکند.
باباخانی در ادامه با تأکید بر اینکه این نظارتهای سهگانه، از مرحله تأمین گندم تا تولید آرد و توزیع آن در سطح استان، تضمینکننده کیفیت محصول عرضهشده به مصرفکنندگان است، خاطرنشان کرد: هیچ مرحلهای از این زنجیره بدون نظارت رها نمیشود و همه مراحل با دقت رصد میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به اینکه این اداره کل با همکاری سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد، به صورت مستمر کیفیت آرد تولیدی کارخانجات را رصد میکند، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم انطباق با استانداردها، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد و این روند تا حصول اطمینان کامل از کیفیت آرد مصرفی مردم استان ادامه خواهد داشت.
آردهای تولیدی ایلام از نظر استانداردی مورد تأیید هستند
مدیرکل استاندارد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت آردهای تولیدی استان و موضوع آرد کامل، اظهار داشت: آردهای تولیدی استان از نظر الزامات استانداردی مورد تأیید هستند و این موضوع، نشاندهنده کیفیت مطلوب گندم مصرفی و فرآیند تولید آرد در کارخانجات استان است.
یادگار محمدی با بیان اینکه سلامت و کیفیت نان تنها به ماده اولیه محدود نمیشود، تصریح کرد: فرآیند پخت نیز باید با دقت بیشتری مورد نظارت قرار گیرد و کیفیت آرد به تنهایی نمیتواند تضمینکننده نان باکیفیت باشد و همه مراحل از تولید آرد تا پخت نان باید تحت کنترل باشد.
مدیرکل استاندارد استان در ادامه با اشاره به اینکه مقرر شده است گشتهای مشترک با حضور دستگاههای مرتبط از نانواییها انجام شود، خاطرنشان کرد: در کنار بازرسی و کنترل، آموزشهای تخصصی نیز برای نانوایان ارائه میشود تا کیفیت نان تولیدی ارتقا یابد و این اقدام، مکمل نظارت بر کیفیت آرد محسوب میشود.
محمدی در پایان با تأکید بر اینکه کیفیت آرد به عنوان ماده اولیه اصلی نان، نقشی تعیینکننده در سلامت جامعه دارد، گفت: با تداوم نظارتها بر تولید آرد و ارائه آموزشهای لازم به نانوایان، شاهد ارتقای کیفیت نان در سفره مردم استان خواهیم بود.
کیفیت آرد به عنوان ماده اولیه اصلی نان، نقشی کلیدی در سلامت و تغذیه جامعه ایفا میکند و نظارت مستمر بر تولید و توزیع آن، همراه با آموزش نانوایان و کنترل فرآیند پخت، میتواند به ارتقای کیفیت نان و جلب رضایت مصرفکنندگان منجر شود؛ بی درنگ تداوم این روند و همکاری همه دستگاههای نظارتی، تضمینکننده سفرهای سالم و باکیفیت برای مردم استان ایلام خواهد بود.
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