معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، ایستگاه سرخون با دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه ثبت‌شده بوده و پس از آن بازفت و لردگان با ۱۷ درجه، ایل‌بیگی با ۱۶ درجه و ایستگاه‌های آلونی، اردل و دشتک با ۱۵ درجه سانتی‌گراد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: در بخش دمای کمینه نیز پنج ایستگاه دمای منفی ۲ درجه را تجربه کرده‌اند و ایستگاه‌های آورگان، ایل‌بیگی، شهرکرد، بن، سورشجان و سامان با منفی یک درجه سانتی‌گراد در ادامه فهرست سردترین نقاط قرار دارند.

نوروزی ادامه داد: این تفاوت چشمگیر دمایی بیانگر تنوع اقلیمی و ارتفاعی استان است؛ به‌طوری‌که در یک بازه زمانی کوتاه، بخشی از مناطق جنوبی و غربی استان دمای نسبتاً معتدل را تجربه کرده‌اند در حالی که مناطق مرتفع و مرکزی با سرمای قابل توجه مواجه بوده‌اند.

وی گفت: چنین اختلاف‌هایی به‌ویژه در فصل پاییز می‌تواند بر فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و مصرف انرژی در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری تأثیرگذار باشد و لزوم توجه به پیش‌بینی‌های محلی را بیش از پیش نشان می‌دهد.